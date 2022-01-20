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Telefon dolandırıcılarına ek tutukluluk

Girne’de dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

20 Ocak 2022 Perşembe 21:58
Telefon dolandırıcılarına ek tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhan Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde,  70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, söz konusu şahsın parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar, 5 bin sterlin ve 5 bin euro parasını çektiğini açıkladı.

Polis memuru Serhan Özcü, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, kadının şüphelenip parayı teslim etmeyip olayı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Polis memuru Serhan Özcü, kadının ifadesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ’ın tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Serhan Özcü Beylerbeyi’ne çağrılan 70 yaşındaki kadının gittiği otoparkla ilgili araştırma yapıldığını, olay yerine giden aracın tespit edildiği ve zanlılara ulaşıldığını söyledi. Polis, zanlıların ifadelerinde Türkiye’de bulunan iki arkadaşlarının alacakları olduğunu söyleyip parayı almasını istediklerini öne sürdüklerini açıkladı. Özcü, zanlı seda Altundağ’ın Türkiye’deki iki şahsın bu iş için kendilerine 300 lira gönderdiğini, banka hesaplarını incelediklerini söyledi. Özcü, 300 liralın yanı sıra olaydan bir gün sonra da 470 lira gönderildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, 70 yaşındaki kadının arandığı telefon numaralarının incelendiğini, lefkoşada başka bir kadının daha arandığını tespit ettiklerini söyledi. Serhan Özcü faili meçhul bir çok olay olduğunu belirterek, zanlıların bu olaylarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Özcü, hangi zanlının 70 yaşındaki kadını aradığını, suçtaki rollerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Seda AltundağSema TürkanAziz AltundağSinan Emre Altundağ
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