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Telefon dolandırıcıları tutuksuz yargılanacak

26 Ocak 2022 Çarşamba 22:54
Telefon dolandırıcıları tutuksuz yargılanacak

Girne’nin en güzide bölgesi Esentepe’de alacak verecek meselesi yüzünden yabancı uyruklu şahsın evini basan 3 kişi tehditle soygun yaptı. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Seren Fellahoğlu dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

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Mahkemede açıklanan detaylara göre; Olay 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, B.Ç.Ş isimli erkek şahıs, Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdi. Üç zanlı, odaların kapılarına tekme atarak, kırdı, evi dağıttı. Soyguncular, o esnada evde bulunan Eunıce Nyamandı’nin elindeki cep telefonunu zorla aldı, kendilerine olan borcunu ödemesi için tehdit etti. Soyguncular evden ayrılırken, Eunıce Nyamandı’yi polise gitmemesi konusunda da uyardı.

Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, önceki gün Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Seren Fellahoğlu’nu tutukladı. Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde arama yapan polis,14 gram uyuşturucu madde de geçirdi. Üç zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı. B.Ç.Ş isimli şahsın ise arandığı bildirildi.

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