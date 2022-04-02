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Tekne kaptanlarına 3 gün daha tutukluluk

Girne’de gerçekleştirilen kıyı operasyonunda 8’i çocuk 20 mülteciyi ülkeye getirdikleri tespit edilerek yakalanan tekne kaptanları İbrahim Keskin ile Hassan Osman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:20
Tekne kaptanlarına 3 gün daha tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen kıyı operasyonunda 8’i çocuk 20 mülteciyi ülkeye getirdikleri tespit edilerek yakalanan tekne kaptanları İbrahim Keskin ile Hassan Osman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz zanlılarla ilgili iddiaları aktardı.

Yavuz, zanlıların 22 Mart 2022 tarihinde saat 20.40 sıralarında Çatalköy’de Voge Beach bölgesi isimli mevkide aralarında çocukların da bulunduğu 20 Suriye uyruklu şahsı maddi menfaat elde etmek amacıyla Taşucu’dan sürat teknesiyle KKTC’ye getirerek insan kaçakçılığı suçu işlediklerini söyledi. Polis, zanlıların karaya çıkmadan kısa bir süre önce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbar üzerine düzenlenen kıyı operasyonunda yakalandıklarını açıkladı. Polis, sürat teknesi ile zanlı İbrahim Keskin’in cep telefonunun emare alındığını ifade etti. Yavuz, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Yavuz, ayrıca olay günü olay yeri yakınlarında park edilmiş şüpheli bir araçla ilgili soruşturma yaptıklarını, suçla bağlantısının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, İbrahim Keskin’in cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü, zanlıların KKTC ile bağlantılarının araştırıldığını, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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