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Tekne kaptanları cezaevine gönderildi

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer , Salih Özçırak Deniz Çakır ve Ali Özaltındiş bugün mahkemeye çıkarıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 20:55
Tekne kaptanları cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer , Salih Özçırak Deniz Çakır ve Ali Özaltındiş bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlılarla ilgili iddiaları aktardı.

Polis çavuşu Şengül, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan tespitte Girne deniz açıklarında Zodiac teknede iki erkek şahıs görüldüğünü belirtti. Polis, kıyılarda devriye görevine başladıklarını, balıkçı barınağı yakınında park halinde bulunan Mercedes marka araçta bekleyen zanlı Kadir Akbulut’un tespit edildiğini ifade etti. Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlının gözaltına alındığını, cep telefonunda yapılan inceleme sonucu Ulusay Fellahoğlu’na ulaşıldığını açıkladı. Polis, Fellahoğlu’nun da tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtirken, adli şube içerisinde cep telefonunu yere atarak kırdığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Fellahoğlu’nun esas cep telefonunu bulduklarını, yapılan DATA incelemesi sonucu Salih Özçırak, Hasan Denizgezer ve Dündar Saldıray’a ulaştıklarını açıkladı. Polis, diğer üç zanlının da gözaltına alınarak, cep telefonlarının inceleme altına alındığını söyledi. Polis, yapılan inceme sonucu Salih Özçırak’ın cep telefonunda diğer 4 zanlı ile yaptığı görüşmelere dair ses kaydı tespit edildiğini belirtti. Polis, ses kaydında zanlıların mültecileri ve kaptanları nereye bırakacaklarına dair plan yaptıklarını, olayla ilgili tüm detayların olduğunu açıkladı.  Polis, ayrıca Özçırak’ın cep telefonunda Türkiye’den bir kaptanın konum attığına dair tespit yapıldığını, söz konusu konuma gidildiğini ve bir erkek kazağı bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili aranan tekne kaptanları Deniz Çakır ile Ali Özaltındiş’in de geçtiğimiz gün tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil,  zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini; 14 mülteciyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiklerini anlattıklarını söyledi.

Polis çavuşu Şengil, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer , Salih Özçırak’ın 150’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi. Tekne kaptanları Deniz Çakır ile Ali Özaltındiş ise 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 19.01.2022 21:19
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