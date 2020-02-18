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Tehdit ile Borç Seneti İmzalatan Fırat Karataş, 3 Buçuk Yıl Hapse Mahkum Edildi

Girne’de bulunan N.C.’yi, tehdit ederek zorla arabasını aldıktan sonra borç senedi imzalatan Fırat Karataş, 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Tehdit ile Borç Seneti İmzalatan Fırat Karataş, 3 Buçuk Yıl Hapse Mahkum Edildi

Girne’de bulunan N.C.’yi, tehdit ederek zorla arabasını aldıktan sonra borç senedi imzalatan Fırat Karataş, 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

18 Şubat 2020 Salı 19:23
Tehdit ile Borç Seneti İmzalatan Fırat Karataş, 3 Buçuk Yıl Hapse Mahkum Edildi
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bulunan N.C.’yi, tehdit ederek zorla arabasını aldıktan sonra borç senedi imzalatan Fırat Karataş, 3 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Meltem Dündar okudu.

Dündar, N.C. isimli şahsın Türkiye’den sanal bet işlemlerinde kullanılması için 800 tane hesap temin ettiğini, bahis oynayan biri tarafından bu hesaplardan birine 150 bin TL yatırıldığını ancak yatıran şahsın parasını geri çektiği için A.K isimli sanığın bu parayı N.C.’den talep ettiğini ifade etti.

Dündar, N.C.’nin  A.K’ye 150 bin TL ödeme yaptığını; akabinde 50 bin TL daha verdiğini ancak, A.K’nin 120 bin TL daha talep ettiğini ifade etti. Dündar, N.C.’nin 120 bin TL parayı ödemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine A.K’nin sanık Karataş’ı parayı tahsil etmesi için yönlendirdiğini ifade etti.

Dündar, sanığın 30-31 Ekim tarihlerinde defalarca N.C.’yi aradığını, 31 Ekim’de arabasını durdurup, yanında hamile kız arkadaşı varken tehdit ettiğini söyledi. Dündar, sanığın “Bu parayı ödeyeceksiniz. Sizi buraya gömerim. Seni ve karını ibret olsun diye buraya asarım.” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Dündar, sanığın N.C.’nin kullanımında bulunan MP 518 plakalı araca el koyduğunu, bir saat sonra arayıp tasdik memuru huzurunda 70 bin TL’lik borç senedi imzalattığını ve bir gün vade verdiğini belirtti. Dündar, sanığın evinde yapılan aramada araba, senet ve arabanın teslim edildiğine dair senet fotokopisi ele geçirildiğini ancak senedin orijinalinde değil fotokopisi üzerinde bu bilginin yer aldığını açıkladı. Dündar, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu, kişi özgürlüğünü ve güvenliğini ihlal eden nitelikte olduğunu belirtti.

Yargıç Dündar, sanığın işlediği suçların hukuk devleti anlayışına da zarar verdiğini belirterek, meselede konu olan paranın kara para olduğunu, hukuk sistemi çerçevesinde bir alacak olmadığını söyledi. Dündar, bu tür suçların toplum düzenini bozan suçlar olduğunu ifade ederek, amme menfaati gereği sanığa hapis cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı. Dündar, sanığı çalmak niyetiyle tehditle mal istemek, şiddet tehdidi ve tehditle senet temin etmek suçlarından 3 buçuk yıl hapse mahkum ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TehditBorç SenetiYol KesmeHapis
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