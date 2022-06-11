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TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:14
TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

10.06.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Barbaros Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisinde, Ö.G.(E-44) gerekli emniyet tedbirlerini almadan kaynak makinesi ile kümes yapmak için çalıştığı esnada, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bir adet jenenatör, 6 adet sunta tahta, 10 adet palet tahtası, bir adet masa ve bir dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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