banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
486.003
DOLAR
7.9345
STERLİN
10.2599
EURO
9.2803
Arıklı artık saçmalıyor!
Arıklı artık saçmalıyor!
Bu düzen değişmeli
Bu düzen değişmeli
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Halkta Denktaş’a talep yok
Halkta Denktaş’a talep yok
banner376

Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası

Sanık 2014 yılında işlediği benzeri bir suçtan 2,5 yıl hapis yattı

15 Ekim 2020 Perşembe 17:46
Tecavüzcüye 8 yıl hapis cezası
banner337
banner351

12.10.2018 tarihinde Gazimağusa’da aracına aldığı 16 yaşındaki kıza tecavüz eden Ahmet Burhan Ayan ile ilgili ağır ceza mahkemesinin kararı bugün 15.10.20 tarihinde açıklandı ve sanık 8 yıl hapse mahkûm edildi.

Gazimağusa kaza mahkemesinde bugün oturum gerçekleştiren, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi huzurunda bulunan ve sanık Ahmet Burhan Ayan hakkında getirilen Cinsel tecavüz davasını karara bağladı. Ağır ceza mahkemesinin kararı başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu.

Olayla ilgili verilen teferruatta, sanığın 12.10.2018 tarihinde evine götürmek için aracına aldığı 16 yaşındaki kızı evi yerine Glapsides plajına götürdüğü, ağız uzunluğu 9 toplam uzunluğu 23 cm olan bir bıçakla tehdit ederek önce öptüğü, sonrasında şiddet kullanmak suretiyle tecavüz ettiği, müştekinin şikâyeti üzerine de aynı gün tutuklandığı ve hakkında cinsel tecavüz, zor kullanmak suretiyle alıkoymak, şiddet tehdidi, kasti hasar, korkutmak maksadıyla silah taşımak ve kanunsuz bıçak taşımak suçlarından 6 dava dosyalandığı belirtildi.

Arkadaşının kız kardeşi olan müştekiyi isteği doğrultusunda evine götürmek üzere aracına aldığını, ancak evi yerine Glapsides plajına giderek aracın arka koltuğunda müşteki ile seviştiklerini, daha ileri gitmek istemesi üzerine müşteki tarafından kabul görmediği yönünde sanığın gönüllü bir ifadesi bulunduğuna ve kabul gördüğüne değinilen kararda olay sonrasında sanığın müştekiye “bir şey söylersen seni burada parçalarım” demek suretiyle tehdit ettiği belirtildi.

banner341
Olayın akabinde müştekinin sanıktan kurtulup polise giderek şikâyetçi olduğu, ayni gün sanığa ait araç içerisinde yapılan aramada olay esnasında kullanılan bıçağın emare alındığına değinilen kararda müştekiyi muayene eden doktorların vermiş olduğu raporlara da değinildi.

Sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği, meselenin duruşması esnasında mahkemede 22 tanığın dinlendiği ve 30 emare sunulduğuna değinen kıdemli yargıç Fatma Şenol, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini belirtti.

Sanığın 2.11.2014 yılında işlemiş olduğu ve 2,5 yıl hapis yattığı benzeri bir suçtan sabıkası olduğu, Yargıtay’ın bu gibi suçlara karşı uzun süreli hapislik kararını onayladığını belirten kıdemli yargıç Şenol, şiddet tehdidi altında işlenen bu suçun ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Cinsel suçların önlenmesi sadece caydırıcı cezaların verilmesiyle önlenemez diyen kıdemli yargıç Şenol, ilkokul çağlarından itibaren bu konuların eğitim yoluyla öğrencilere öğretilmesi gerekmektedir tavsiyesinde bulundu.

Sonuç olarak aleyhindeki davalardan suçlu bulunan ve 2 yıldan beri merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu bulunan sanığa,1.ci davadan 8 yıl, 2.ci davadan 6 yıl, 3.cü davadan 1 yıl, 4.cü davadan 8 ay, 5.ci davadan 8 ay ve 6.cı davadan 6 ay hapislik cezası verildiğini belirtti. Cezaların birlikte çekileceği de kararda belirtildi.  (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Burhan Ayan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Küçük Erenköy’de sahile bırakılan 18 mülteci ve yardımcı olan şahsa 8 gün ek tutukluluk
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..
Araç kullanılamaz hale geldi
Araç kullanılamaz hale geldi
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Ele geçirilen mallar 1 milyon 460 bin TL tutarında
Ele geçirilen mallar 1 milyon 460 bin TL tutarında
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim