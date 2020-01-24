banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.540
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7720
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Tecavüzcüye 12 yıl hapis cezası verildi

Tecavüzcüye 12 yıl hapis cezası verildi

24 Ocak 2020 Cuma 18:22
Tecavüzcüye 12 yıl hapis cezası verildi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Ozanköy’de 2019 tarihinde futbol sahasının tuvaletlerinde kız arkadaşına tecavüz eden Baver Çoban Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 12 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararı mahkeme başkanı Füsun Cemaller okudu.

Cemaller, sanığın yargılandığı birinci dava olan cinsel tecavüz suçunun ömür boyu hapis öngören çok ciddi bir suç olduğunu belirtti.

Bu tür suçların toplumda endişe ve infiale neden olduğunu kaydeden Cemaller, sanığın iki kez kız arkadaşı olan kadını darp edip, iki kez tecavüz ettiğini belirtti.

Cemaller, suçun darpla birlikte işlenmiş olmasını sanık aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Cemallar, müştekinin 8 seans terapi gördüğünü, ağır travma yaşadığını, depresyona girdiğini belirterek, bu hususlarında sanık aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Cemaller, sanığın 20 yaşında genç bir suçlu olmasını da lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Cemaller, sanığı yargılandığı 4 davadan suçlu bulup 12 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanık 10-11 Şubat 2019 tarihleri arasında Ozanköy’de Futbol Sahası’nın gözlem odası içerisindeki tuvaletlerde kız arkadaşına karşı iki kez darp ve iki kez de tecavüz suçunu işlemişti.

Anahtar Kelimeler:
Baver ÇobanTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı
Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı
Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi
Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı
Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Ballı tutuksuz yargılanacak
Ballı tutuksuz yargılanacak
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim