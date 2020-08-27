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Tecavüzcüler hapiste! 14 yıl ve 12 yıl

Girne’de geçtiğimiz yıl meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Moawia Al Awavdah ile Anas Hayajneh hakkındaki davada karar açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:08
Tecavüzcüler hapiste! 14 yıl ve 12 yıl
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de geçtiğimiz yıl meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Moawia Al Awavdah ile Anas Hayajneh hakkındaki davada karar açıklandı.

Mahkeme Moawia Al Awavdah’ı 14 yıl, Anas Hayajneh’i 12 yıl hapse mahkûm etti.

NE OLMUŞTU?

30 Nisan 2019’da meydana gelen olayda Moawia Al Awavdah ve Anas Hayajneh, üniversite öğrencisi 24 yaşındaki S.K isimli kadını darp ederek cinsel saldırıda bulunmuş polis tarafından tutuklanırken mutfak penceresinden atlayarak kaçmaya çalışmışlardı.

MAHKEME KARARI

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyetin baktığı davada iddia makamı adına Aliye Özçınar hazır bulundu.

Kararı okuyan Başkan Cemaller, sanıkların yargılandıkları suçlarından mahkûm ettiklerini söyledi. Cemaller, sanıklara ceza takdir ederken, iki kıstası dikkate aldıklarını ifade etti.

MÜEBBET HAPİS ÖNGÖRÜLÜYOR

Ceza takdirinde ıslah etme ve topluma geri kazandırma hususlarının yanı sıra kamu menfaati etkeninin de dikkatte alındığını ifade etti.

Söz konusu davada kamu menfaatinin ön plana çıktığını ifade eden Başkan, cinsel saldırı suçunun vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır suçlardan biri olduğunu ve müebbet hapis öngördüğünü söyledi.

Başkan Cemaller, böyle ağır suçlara işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BİRİ TECAVÜZ ETTİ DİĞERİ İZLEDİ

Sanık Moawia Al Awavdah’ın 25 yaşındaki kadına 3 kez tecavüz ettiğini, sanık Anas Hayajneh’in ise suçun işlenmesine yardım ettiğini, genç kadının kendisini tanıdığı için eve gelmesini sağladığını, yardım etmek yerine tecavüzü izlediğini açıkladı.

Cemaller, iki sanığın ortak hareket ettiklerini belirterek, ceza takdirinde çok fazla ayrıma gitmeyeceklerini dile getirdi.

Tecavüze uğrayan kadının travma yaşadığını, psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Başkan, bu hususun da sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Moawia Al AwavdahAnas Hayajneh
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