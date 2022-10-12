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TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan tutuklanan zanlı Hasan Toros  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:08
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan tutuklanan zanlı Hasan Toros  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Savaş Solak, olguları aktardı. Polis, zanlı Hasan Toros’un 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma, Yasal vasiden kaçırma ve Çocuğun cinsel istismarı suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 1.10.2022 tarihinde zanlının 2007 doğumlu kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunun altını çizdi. Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi. Polis, çocuğun ailesiyle birlikte polise gelip, zanlıdan şikâyetçi olduğunu, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını ve çalışma izinli olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
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