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Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da 4 yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K aleyhindeki soruşturma devam etmesi üzerine teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:38
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı A.K’nin Cinsel Tecavüz, Yakın Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2017 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde, A.K’nin kullanımında bulundurduğu aracı içerisinde aynı araçta bulunan kız kardeşinin arzusu hilafına cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunmakla methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Olay polisin bilgisine 19.05.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının 19.05.2021 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, 17 ifade temin edildiğini, zanlının 15.07.2012 tarihinde müstehcen darp suçundan 1 ay hüküm giydiğini söyledi. Polis, meselenin toplumda infial yarattığını ve zanlının aile içinde başka suçlar işleyebileceği ihtimali olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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