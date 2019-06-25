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Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

25 Haziran 2019 Salı 14:53
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özakalın, olguları aktardı. Polis, 

03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı adresinde sakin Osita Samson Eluagu’nun  (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi sol eli ile ağız kısmına bastırıp darp edip giymiş olduğu siyah renk crivit marka taytı ve markası meçhul boxer kilotunu çıkartarak adı edilene cinsel saldırıda bulunup akabinde cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis,  zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzOsita Samson Eluagu
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