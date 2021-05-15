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Tecavüz zanlısı mahkeme huzurunda!

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde Nisan 2021 tarihinde meydana gelen “On Altı yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçları ile ilgili olarak tutuklanan 17 yaşındaki zanlı M.U dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:11
Tecavüz zanlısı mahkeme huzurunda!
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(Kamalı Haber) –

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Lefkoşa’da Nöbetçi Mahkeme Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen dünkü ilk tahkikat duruşması müşteki ve sanığın yaşlarının küçük olmasından ötürü kapalı oturum olarak gerçekleşti. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz zanlı M.U’nun 14 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “On Altı yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 14 Nisan tarihinde saat 11.30-12.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir alışveriş merkezinin 2. katında erkek tuvaletleri içerisinde 16 yaşından küçük olan 13 yaşındaki kız arkadaşına cinsel davranışla kasten fiziksel temas kurup, Cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis olayın akabinde müştekinin kızlık zarının yırtılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp cinsel tecavüzde bulunmak suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis olayın bilgilerine 14 Mayıs tarihinde geldiğini ve müşteki ayni gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup kızlık zarında yırtık olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yavuz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 

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