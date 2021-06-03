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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Bülent Atasever bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:00
Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Bülent Atasever bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Bülent Atasever’in Girne’de meydana gelen darp ve tecavüz suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, boğazını sıktığını, ardından tecavüzde bulunduğunu söyledi. F.T.’nin bir fırsatını bulup evden kaçtığını, önce bir arkadaşına gidip saklandığını ardından Alsancak’taki evine gittiğini kaydeden polis, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının evinin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, 11 gündür tutuklu olduğunu söyledi. Polis,  tecavüz iddiasıyla ilgili zanlı ile müştekiden alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara Kriminal Şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis, raporlar geldikten sonra dosyaya ekleneceğini ifade etti. İncelenen kamera görüntülerinde müştekinin olay mahallinden kaçtığının tespit edildiğini kaydeden polis, ayrıca apartman sakinlerinin de kadının koşarak kaçtığına, arkasından zanlının gittiğine dair ifade verdiğini açıkladı. Bu aşamada zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini kaydeden polis, 5 adet sabıkası olduğunu, Güzelyurt’ta 16 yaşından kıza cinsel tecavüz, darp rahatsızlık verme gibi suçlardan askıda 4 davası olduğunu belirterek, 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatının itiraz etmesi üzerine duruşma yapılırken, mahkemeye kefil dinletildi. Mahkeme, aktarılan tüm olguları, savunmanın beyanlarını değerlendirdikten sonra zanlının tutuklu yargılanmasına ve 3 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Atasever
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