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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı R.K teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:11
Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı R.K teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından tutuklandığını anlattı. Şengil, müştekinin olay sonrası ailesinden korktuğu için gerçekleri gizlediğini daha sonra yaşadıklarını anlattığını ifade etti. Polis çavuşu, zanlının olayı anlattığını 16 yaşındaki kız çocuğunu  evine götürdüğünü birlikte olduktan sonra fotoğrafları çekerek, arkadaşına gönderdiğini ifadesinde belirttiğini kaydetti. Çocuğun muayeneden geçirildiğini, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis çavuşu, 7 kişiden ifade alındığını söyledi. Soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığı kalmadığını ancak işlenen suçun ağır cezada yargılanacağını bu nedenlen zanlının davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının davası görüşülünceye değin 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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