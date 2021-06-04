Tecavüz zanlısı A.K 5 gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı A.K’nin Cinsel Tecavüz, Yakın Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2017 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde, A.K’nin kullanımında bulundurduğu aracı içerisinde aynı araçta bulunan kız kardeşinin arzusu hilafına cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunmakla methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Olay polisin bilgisine 19.05.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının 19.05.2021 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, dün kendilerine bir ses kaydının ulaştırıldığını ve aranan iki kişi olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının poliste 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

