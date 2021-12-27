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Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Burak Mutlu Atılgan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 15:00
Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, Zanlı Burak Mutlu Atılgan’ın 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı İle Alıkoyma, Çocukların Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

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Polis, 26.12.2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa' da, zanlının kullanımında bulundurduğu GF 676 plaklı aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile Lefkoşa' da sakin S.V.(K-13)’i konu araç ile 16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoyup Osman Örek caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında rızası hilafına cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 26.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve GF 676 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler, cep telefonu dökümleri ayrıca Müşteki ile Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi, Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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