Tecavüz zanlıları yargı önündeydi!

KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlılar Zanlı 1 İ.G, zanlı 2 S.D ve zanlı 3 S.Ç mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk alındı.

Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Bunun üzerine kızın ifadesi alındı.

Kız ifadesinde zanlı 1’in 2018 ve 2020 yıllarında 2 kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı 2'nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüz ettiğini zanlı 3'ün de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi.

Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.(MHA)