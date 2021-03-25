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Tecavüz zanlıları yargı önündeydi!

Tecavüz zanlıları bu sabah saat 07:00 İskele'de mahkemeye çıkarıldı..

25 Mart 2021 Perşembe 09:45
Tecavüz zanlıları yargı önündeydi!
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KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlılar Zanlı 1  İ.G, zanlı 2 S.D ve zanlı 3 S.Ç mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk alındı.

Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine kızın ifadesi alındı.

Kız ifadesinde zanlı 1’in 2018 ve 2020 yıllarında 2 kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı 2'nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüz ettiğini zanlı 3'ün de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi.

Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.(MHA)

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Son Güncelleme: 25.03.2021 13:16
Anahtar Kelimeler:
Karpaz Tecavüz
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