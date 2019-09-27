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Tecavüz zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak

Tecavüz zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak

27 Eylül 2019 Cuma 15:45
Tecavüz zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alayköy’de 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Direktör, zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de saat 21.25’de Lefkoşa’da devlet hastanesinde müşteki C.U’nun babasının polise kızına tecavüz edildiğini bildirdiğini söyledi. Polis, zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde zanlının, 16 yaşından küçük olan müştekiye ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı B.U’nun 23.20’de tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Adli Tıp Uzmanı ve psikiyatr raporunun beklendiğini anlattı. Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren müştekiye cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde şahadet olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için zanlıların yedi gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı, tutukluluk süresine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların suçla bağlantısı olabileceğine değinip, 7 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.   

Anahtar Kelimeler:
TecavüzAlayköy
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