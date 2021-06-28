Tecavüz suçuna ceza yağdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de 2017 yılında meydana gelen tecavüz olayıyla ilgili yargılanan Hasan İşlek ile İlkay Tosun bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uzun süreli hapse mahkum edildi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görülen karar duruşmasında kararı Yargıç Kürşad okudu.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, mahkemeye sunulan tüm olguları incelediklerini, sanık İşlek’in sanık Tosun’un yardımıyla 29 Temmuz 2017 tarihinde S.K. isimli 24 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi. Yargıç Kürşad, olay gecesi Tosun’un S.K’yi telefonla arayıp dertleşmek için Boğaz Piknik alanına çağırdığını, S.K. boğaza gittikten kısa bir süre sonra İşlek’in de oraya gittiğini, birlikte içki içtikten sonra ayrıldıklarını açıkladı. Kürşad, Tosun’un S.K.’yi evine götürdüğünü, evin alt katında yatırdığını, kendisinin de kızıyla üst katta yattığını söyledi. Sabah uyanan S.K. ‘nin Tosuna taytımı sen mi çıkardın diye sorduğunu, akabinde İşlek’in tecavüzüne uğradığını hatırladığını Tosun’un evinden ayrıldıktan sonra olanları nişanlısına anlattığını söyledi. Kürşad, S.K.’ nin tecavüz esnasında almış olduğu alkolden dolayı kendisinde olmadığını ifade etti.

Kıdemli Yargıç Rauf tüm olguları inceledikten sonra İşlek’in rızası dışında S.K. işe cinsel ilişkiye girip tecavüz ettiğini ifade etti.

Yargıç Kürşad, sanık Tosun’un olayda suç ortağı konumunda olduğunu, eğer sanık olmasaydı tecavüz olayının gerçekleşemeyeceğini açıkladı. Yargıç, sanıkları yargılandıkları cinsel tecavüz ve alıkoyma suçlarından İşlek’i 12, Tosunu 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.