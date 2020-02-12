banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
305.483
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8550
EURO
6.5892
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı

Lefkoşa Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerini darp ederek, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu.

Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı

Lefkoşa Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerini darp ederek, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:47
Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerini darp ederek, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Kâtip açıkladı.

Kâtip,  tüm şahadete değinerek, sanığı ırza geçmeye teşebbüs, kasti hasar, ciddi darp, şiddet kullanma tehdidi, cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlarından suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Karar 14 Şubat’ta Açıklanacak

Sanığın avukatı Ayşen Yarantürk, hafifletici nedenleri aktardı. Müvekkilinin 50 yaşında olduğunu ve pişman olduğunu belirten Yarantürk, sabıkasız olan sanığa mülayim davranılmasını talep etti. Başkan Nüvit Gazi, davayı ceza kararı açıklanmak üzere 14 Şubat’a erteledi. 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti
“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti
Restoranda yangın çıktı
Restoranda yangın çıktı
Hayvan hırsızları tutuklandı
Hayvan hırsızları tutuklandı
Lapta'da hırsızlık
Lapta'da hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
Lefkoşa’da Sınır İhlali
Lefkoşa’da Sınır İhlali

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim