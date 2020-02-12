Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerini darp ederek, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Kâtip açıkladı.

Kâtip, tüm şahadete değinerek, sanığı ırza geçmeye teşebbüs, kasti hasar, ciddi darp, şiddet kullanma tehdidi, cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlarından suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Karar 14 Şubat’ta Açıklanacak

Sanığın avukatı Ayşen Yarantürk, hafifletici nedenleri aktardı. Müvekkilinin 50 yaşında olduğunu ve pişman olduğunu belirten Yarantürk, sabıkasız olan sanığa mülayim davranılmasını talep etti. Başkan Nüvit Gazi, davayı ceza kararı açıklanmak üzere 14 Şubat’a erteledi.