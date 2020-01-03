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Tecavüz mü iftira mı?
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Tecavüz mü iftira mı?

Tecavüz mü iftira mı?

03 Ocak 2020 Cuma 18:07
Tecavüz mü iftira mı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan Oktay Özen bugün mahkemeye çıkarıldı.  Girne polis müdürlüğünde görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlının cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.  Polis çavuşu Şengil,  zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğuna dayadığı 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini söyledi.

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Polis, mağdur kadının bir fırsatını bulup araçtan yarı çıplak bir şekilde anayola çıkıp, o esnada oradan geçen iki kişiden yardım istediğini belirtti. Söz konusu iki kişinin kadının Girne polisine getirdiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesinde zanlının tecavüzüne uğradığını söylediğini aktardı. Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, genç kadının olay günü giydiği kıyafetlerin de inceleneceğini söyledi.

Zanlının 31 Aralık tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, DNA, uyuşturucu ve alkol testi için kan örneğinin alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, cinsel ilişki yaşandığını ancak zorla olmadığını iddia ettiğini belirtti. Polis, zanlının aracının da emare alındığı, DNA örnekleri için örnek toplantığını söyledi. Zanlının bazı iddialarda bulunduğunu, bunların araştırılacağını, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 5 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise kadın ile müvekkilinin aylardır birlikte olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğlu, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzGirne
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