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Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
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Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!

Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!

27 Eylül 2019 Cuma 18:59
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de, 2017 yılının Eylül ayında, çalışanı B.S.’yi önce dövüp ardından tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan Tarık Mart davasında karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Mart, “Tecavüz”, “Vahim Zarar”, “Cinsel Saldırı” ve “Darp” davalarından suçlu bulunarak, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, olayın Çatalköy’de 30 Eylül 2017 tarihinde sanığa ait villada meydana geldiğini, olay günü sanığın bir dönem yanında çalışan B.S.’yi önce darp edip, ardından tecavüz ederek, kızlık zarını yırtıp vahim zarar uğrattığını belirtti.

Kır, sanığın dava esnasında aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini, duruşmalar yapıldığını belirtti.

Sanığın, olay gecesi evde bulunan Z.D. isimli şahsın müştekiye tecavüz ettiğini öne sürdüğünü belirten Kır, olay yerinden yatak, çarşaf, yorgan, yastık, havlu gibi emarelerin incelenmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

Kır, yapılan DNA analizlerinde sanığa ait yataktaki kan lekesinin B.S’ye ait olduğunu, ayrıca sanığa ait sperm bulunduğunu da belirtti.

Kır, B.S.’nin mahkemede ifade verdiğini, sanık avukatı tarafından sorgulandığını ve ifadesinde sarsılmadığını dile getirdi.

Kır, tüm olguları titizlikle incelediklerini ifade ederek, sanığı aleyhine getirilen dört davadan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kır, cinsel saldırı suçlarının son zamanlarda arttığını, toplumda infiale neden olduğunu belirtti. Kır, yasa koyucunun bu tür suçlara uzun süre hapis cezası öngördüğünü belirterek, sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzDarpKarar9 YılHapisTarık Mart
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