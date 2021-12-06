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Tecavüz davasında gelişme!

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Y.G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 20:43
Tecavüz davasında gelişme!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Y.G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis, zanlının 1 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir masaj salonunda S.T. isimli kadına tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının tecavüz esnasında kadının kafasını masaya çarpmasına neden olduğunu ifade etti. Zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını belirten polis, sözlü beyanında zorla değil rızayla cinsel ilişki yaşandığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, şikâyetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak cinsel muayenede zorlama bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Olay yerinden emareler alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün daha  tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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