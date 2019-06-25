Tecavüz davası tamamlandı

Evrim Kamalı

Girne'de 2017'nin Ekim ayında meydana gelen olayda B.S. isimli 24 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Tarık Mart hakkındaki davada son gelindi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın davası bugün tamamlandı. Savcı Egemen Metay’ın hitaplarını yapmasının ardından dava karar için 10 Eylül tarihine ertelendi. Savcı Metay, hitabında Tarık Mart’ın B.S. isimli kadına tecavüz ettiğine dair mahkemeye yeterli delil sunulduğunu, olay mahali olan sanığın yatağında B.S. ve sanığa ait DNA bulunduğunu belirterek, mahkûmiyet talep etti.