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Tecavüz davası sürüyor...

16 yaşından küçük kız çocuğunu hamile bıraktığı tahlil sonuçları ile ortaya çıkması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Doğukan Atakan tutuklu yargılanacak.

Tecavüz davası sürüyor...

16 yaşından küçük kız çocuğunu hamile bıraktığı tahlil sonuçları ile ortaya çıkması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Doğukan Atakan tutuklu yargılanacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:33
Tecavüz davası sürüyor...


Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini İrfan Türk, zanlı Doğukan
Atakan’ın 2005 doğumlu olan kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunmakla
methaldar olduğunu belirtti.

Türk,7 Mayıs’ta Dr. Girne Akçiçek Devlet
Hastanesi’ne başvuran kız çocuğunun hamile olduğunun anlaşıldığını
söyleyerek, kan örnekleri ile zanlının kan örneğinin eşleştiğini mahkemeye

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aktardı. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının aleyhine “16 yaşından küçük
çocukla cinsel ilişki kurmak” , “Çocuğa cinsel saldırı” suçları getirildiğini
belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.


Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 26.07.2019 14:49
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