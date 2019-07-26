Tecavüz davası sürüyor...



Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini İrfan Türk, zanlı Doğukan

Atakan’ın 2005 doğumlu olan kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunmakla

methaldar olduğunu belirtti.

Türk,7 Mayıs’ta Dr. Girne Akçiçek Devlet

Hastanesi’ne başvuran kız çocuğunun hamile olduğunun anlaşıldığını

söyleyerek, kan örnekleri ile zanlının kan örneğinin eşleştiğini mahkemeye



aktardı. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının aleyhine “16 yaşından küçükçocukla cinsel ilişki kurmak” , “Çocuğa cinsel saldırı” suçları getirildiğinibelirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.