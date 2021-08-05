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Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayında 2 kişi tutuklandı bir kişi aranıyor

05 Ağustos 2021 Perşembe 18:20
Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayında 2 kişi tutuklandı bir kişi aranıyor

01.08.21 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Tatlısu’da sakin Sandra Whyte’nin ikametgâhına kilitsiz sürme pencereyi açıp içeri giren meçhul şahıslar, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra adı edilene ait 1 adet I-pad, 1 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, el çantası içerisinden 500 TL ve 500 Stg nakit para, aracının kontak anahtarını ve ikametgâhın ana giriş kapı anahtarını sirkat ederek olay yerinden ayrıldılar.

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Olayın polise intikal etmesinden sonra yapılan ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak H.Ç (E-42) ve İ.A.K (K-41) tutuklandı.

Zanlı H.Ç Soygun, ev açma, sirkat ve darp suçlamasıyla, zanlı İ.A.K ise suçu örten suçlamasıyla bugün 05.08.21 tarihinde ayrı ayrı yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Olayla ilgili polisin tahkikatı sürerken bir kişinin de aranmakta olduğu belirtildi.(MHA)

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