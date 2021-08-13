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Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayı zanlısı tutuklu yargılanacak

13 Ağustos 2021 Cuma 22:32
Tatlısu köyünde meydana gelen soygun olayı zanlısı tutuklu yargılanacak

SOYGUN SUÇU ZANLISINI POLİSTEN GİZLEYEN DİĞER ŞAHIS TEMİNATLA SERBEST

01.08.21 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Tatlısu’da sakin Sandra Whyte’nin ikametgahına kilitsiz sürme pencereyi açıp içeri giren meçhul şahıslar, ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra adı edilene ait 1 adet I-pad, 1 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, el çantası içerisinden 500 TL ve 500 Stg nakit para, aracının kontak anahtarını ve ikametgahın ana giriş kapış anahtarını sirkat ederek olay yerinden ayrılan Harun Çiftçi (E-42)ve olayı polisten gizleyen İlknur Aylin Kapsal (K-41), mesele ile ilgili bağlantıları olduğu gerekçesiyle polis tarafından tutuklanmıştı.

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Tespit edildikleri 04.08.21 tarihinden bugüne değin tutuklu bulunan her iki zanlı bugün 13.08.21 tarihinde ayrı ayrı olmak üzere mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada soygun, ev açma ve sirkat, darp suçlamasıyla ilk olarak yargıç huzuruna çıkarılan zanlı H.Ç, birçok benzeri suçu bulunması nedeniyle yargılanmayı hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bekleyecek. Yargıç, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlı H.Ç’nin her hâlükârda 3 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Yargıç, soygun sonrası zanlı H.Ç’yi evinde saklamak suretiyle “suçu örten” suçunu işleyen İ.A.K‘ın da ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50 bin TL’lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 13.08.2021 22:36
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