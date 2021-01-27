Tatlısu'da yangın!

26.01.2021 tarihinde saat 10:00 sıralarında Tatlısu'da, A.U.(E-65), dere yatağı içerisinde bulunan dalları yetkili makamdan izinsiz olarak gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla yakması sonucu, ateşin kontrolden çıkması neticesinde dere yatağı içerisindeki otlar ile 1adet selvi ağacı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ise tamamen yanarak zarar görmüştür.

Yangın Tatlısu Belediyesine ait tanker ile söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs hakkına yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.