Tatlısu'da darp ve hırsızlık

01.08.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Tatlısu’da, Sandra WHYTE’e ait ikametgahın kilitsiz sürme penceresi meçhul şahıs/lar tarafından açılarak içeriye girilmiş ve yatak odasında yatmakta olan Sandra WHYTE darp edildikten sonra elinde tutmakta olduğu I-pad ile cep telefonu zorla alınıp çalınmış ve sonrasında da adı edilenin ellerini ve ağzını bağlanarak etkisiz hale getirilmiştir.

Akabinde de adı edilene ait el çantası içerisinde buluna 500 TL ve 500 Stg. nakit paralar ile bir adet diz üstü bilgisayar, aracının kontak anahtarı ve ikametgahın giriş kapısına ait anahtar çalınarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç.(E-41) ve İ.A.K.(K-41) tutuklanmış olup, bir kişi ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.