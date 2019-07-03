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Tatile uyuşturucu ile geldi

Tatile uyuşturucu ile geldi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
Tatile uyuşturucu ile geldi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından turist olarak gelen Ahmet Neşet Durhan’ın tasarrufundaki uyuşturucu maddeyle yakalanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci, 2 Temmuz’da KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırında 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuErcan
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