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Taşkıran tutuksuz yargılanacak

Taşkıran tutuksuz yargılanacak

04 Mart 2019 Pazartesi 17:53
Taşkıran tutuksuz yargılanacak

Taşkıran tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ünlü sanatçı Selçuk Yöntem’i dolandıran emlakçı Yasemin Taşkıran bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, Akif Selçuk Yöntem’in 1 Mart tarihinde adli şubeye geldiğini, 2017 yılı içerisinde internet üzerinden Türkiye’de bulunduğu sırada Girne bölgesinde ev almak için araştırma yaptığını, bir emlakçıda çalışan Yasemin Taşkıran ile tanıştığını, Taşkıranın birçok evin fotoğrafını kendisine atarak yardımcı olmaya çalıştığını, 29 Eylül 2017 tarihinde kuzey Kıbrıs’a gelerek onunla buluştuğunu anlattığını söyledi. Varol, Taşkıran’ın kendisine evler gösterdiğini, Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 nolu daireyi beğendiğini, almaya karar verdiğini ve satış sözleşmesi yaptıklarını söyledi. Varol, 30 Eylül 2017 tarihinde yapılan satış sözleşmesi gereği 80 bin sterline anlaştıklarını, 20 bin sterlini peşin olarak EFT yoluyla ödediğini anlattığını kaydetti. Varol, 13 Eylül 2019 tarihinde Taşkıran’ın Yöntem’i arayıp geriye kalan 60 bin sterlini kendi hesabına yatırmasını istediğini, bunun üzerine müştekinin 330 bin TL’yi EFT yoluyla Taşkıran’ın hesabına yatırdığını söyledi. Varol, zanlı Taşkıran’ın 21 Ocak 2019 tarihinde Yöntem’i aradığını, ipotek masrafları için 22 bin 960 TL istediğini, Yöntem’in de Taşkıran’ın hesabına bu parayı gönderdiğini kaydetti. Varol, Yöntem’in 27 Şubat 2019 tarihinde Avrasya isimli şirketin sahibi ile yaptığı görüşme sonrası Taşkıran’ın şirkete hiç para vermediğini öğrendiğini söyledi. Yöntem’in ev almak için toplamda 352 bin 960 TL’yi Taşkıran’ın hesabına yatırdığını ancak gereken yere ödeme yapılmadığı için şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Varol, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifadesinde suçunu kabul ederek, aldığı paraları borçlarına ödediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Şikâyetin devam ettiğini, Yöntem’in tazmin edilmediğini kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı avukatı ise müştekinin tazmin edileceğini, iki haftalık bir süreye ihtiyaçları olduğunu, alınan paranın iade edileceğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, üç kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin TaşkıranSelçuk Yöntem
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