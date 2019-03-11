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Taşkıran tutuklu yargılanacak

Taşkıran tutuklu yargılanacak

11 Mart 2019 Pazartesi 17:00
Taşkıran tutuklu yargılanacak

Taşkıran tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ile Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ı dolandırdığı iddia edilen Yasemin Taşkıran bugün teminat talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Girne’de IQ isimli emlakçıda çalışan zanlı Yasemin Taşkıran’ın 02 Ağustos 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında bir şirket tarafından yapımı tamamlanan 102 nolu daireyi satın alan ve yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ın anlaşma yaptığı şirkete vermesi için hesabına gönderdiği olduğu 40.995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının kısa süre önce Arif Selçuk Yöntem’i n parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını, olayın basına yansıması üzerine Almanya’da yaşayan Beldiran’ın haberleri görüp Kuzey Kıbrıs’a gelerek parasının çalındığına dair şikâyetçi olduğunu ifade etti. Polis, 5 Mart tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Beldiran’dan para istediğine ve aldığına dair kanıtlar tespit edildiğini belirten polis, benzer meseleden dolayı da zanlının daha önce tutuklandığını söyledi. Polis, her iki meselede söz konusu olan para miktarının 650 bin TL olduğunu, zanlının yargılanması halinde hapis cezası alabilceğini ve kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı tutuklu yargıya itiraz ederek, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, üç çocuğu ile burada yaşadığını ifade ederek, teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Savunma zanlının eski eşi Mehmet Can’ın kefil tanık olarak dinletti. Mehmet Can, zanlının kaçmayacağını, buna emin olduğunu ve ona kefil olacağını söyledi.

Mahkeme, aktarılan tüm olguları değerlendirdikten sonra zanlının tutuklu yargılanmasına emir veri. Zanlı yargılanıncaya kadar 2 ay süre ile cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin TaşkıranMehmet Ali BeldiranSelçuk Yöntem
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