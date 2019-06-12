banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92606
ALTIN
248.525
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5356
Kıb-Tek’te hırsızlık yapanlara 2 gün tutukluluk verildi
KIB-TEK’TE HIRSIZLIK YAPANLARA 2 GÜN...
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Kayıp 3 kişi bulundu
KAYIP 3 KİŞİ BULUNDU
banner307

Taşkıran ağır cezaya havale edildi

Taşkıran ağır cezaya havale edildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:10
Taşkıran ağır cezaya havale edildi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’den ev satın alan Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’i dolandırdığı gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu yargılanmayı bekleyen Yasemin Taşkıran’ın davası ağır cezaya havale edildi.

Davanın havale edilmesiyle yargı süreci başlarken, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem de adaya geldi. Yöntem, avukatlarıyla birlikte Girne mahkemelerine gelerek davanın seyrini takip etti. Yöntem’in tüm duruşmaları yakından takip edeceği öğrenildi.

Girne’de 2019 yılı Mart ayında polise giden ünlü oyuncu Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi emlakçı Yasemin Taşkıran’ın aracılığı ile satın aldığını, EFT yoluyla 352. 960 TL havale ettiği ancak Taşkıran’ın söz konusu parayı inşaat şirketine yatırmadığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine tutuklanan Taşkıran, suçunu kabul etmiş ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin TaşkıranSelçuk Yöntem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’tan çalınan kiralık araç KKTC’de bulundu tutuklu sayısı 6 olurken bulunan araçta uyuşturucu çıktı
Güney Kıbrıs’tan çalınan kiralık araç KKTC’de bulundu tutuklu sayısı 6 olurken bulunan araçta uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Gümrüksüz patates ile yakalandı
Gümrüksüz patates ile yakalandı
Üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
İşyerinin parasını cebe attı
İşyerinin parasını cebe attı
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Kayıp 3 kişi bulundu
Kayıp 3 kişi bulundu
“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”
“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”
Tartıştığı kız arkadaşının parmağını ısırdı
Tartıştığı kız arkadaşının parmağını ısırdı
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim