Taşkınköy ve Girne'de iki ani ölüm

Dün, saat 23:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin Mustafa HASTUNÇ (E-72) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Yine dün saat 19:30 sıralarında, Girne’de sakin Sedat AKKOYUN (E-61) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
07 Ocak 2021 Perşembe 12:00
Dün, saat 23:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin Mustafa HASTUNÇ (E-72) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.