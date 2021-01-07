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Taşkınköy ve Girne'de iki ani ölüm

72 yaşında ve 61 yaşında iki erkek hayatını kaybetti..

07 Ocak 2021 Perşembe 12:00
Taşkınköy ve Girne'de iki ani ölüm
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Dün, saat 23:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin Mustafa HASTUNÇ (E-72) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Yine dün saat 19:30 sıralarında, Girne’de sakin Sedat AKKOYUN (E-61) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ani ölümMustafa HastunçSedat Akkoyun
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