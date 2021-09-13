banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla başlıyor!
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla...
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 134 pozitif vaka
Kapat

Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!

Ercan’dan çıkış yapmak isterken tasarrufunda birçok cep telefonu bulunan zanlı Prosper Shu Shu makul izahat verememesi üzerine soruşturma maksatlı ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:25
Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!

banner341
Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 08.09.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havalimanı içerisinde, Prosper Shu Shu’nun KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada, tasarrufunda bulunan valizi içerisinde, 16 adet Samsung marka ve 54 adet Xiomi Redmi marka cep telefonu tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının adı edilen bahse konu telefonlar ile ilgili makul izahat verememesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının sözlü beyanında konu cep telefonlarını, İskele’de çalışmakta olduğu işyerinde Malezya uyruklu bir şahıstan borcu karşılığında aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, BTYK’dan yapılan araştırmada bazı telefonları kayıtsız bazılarının da farklı kişiler adına kayıtlı çıktığını bu yönde de araştırma olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu
Böyle komşu olmaz olsun!
Böyle komşu olmaz olsun!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Tasarruflarında kaçak olduğuna inanılan et bulunan 2 şahsa 3 gün tutukluluk
Tasarruflarında kaçak olduğuna inanılan et bulunan 2 şahsa 3 gün tutukluluk
Sahte beyanda bulunup işyerinden aldığı çekleri bozdurup zimmetine geçiren şahıs tutuklandı
Sahte beyanda bulunup işyerinden aldığı çekleri bozdurup zimmetine geçiren şahıs tutuklandı
Hurda malzeme sirkat ettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Hurda malzeme sirkat ettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Polisten haberler..
Polisten haberler..
7 gün tutuklu kalacak
7 gün tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim