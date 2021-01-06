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Tasarrufunda uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunmuştu

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:14
Tasarrufunda uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunmuştu
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02.01.21 tarihinde saat 1900 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa‘da sakin Hüseyin Özbayır’ın ikametgâhında yapılan aramada iki ayrı yerde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali zanlı tutuklanmış ve 3.1.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 06.01.21 tarihinde uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 2.1.21 tarihinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

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Zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 2.1.21 tarihinde soy ismini bildiği bir şahıstan 5 gr olarak aldığını itiraf ettiğine dikkat çeken PM Özdesoy, emare uyuşturucu ile ilgili Devlet kimya laboratuvarından alınan bilgide sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu hakkında bilgi temin edildiği ancak miktarının kesin olarak henüz tespit edilmediğini söyledi.

Bu bilgiler ışığında zanlıya ifadesinde de belirtmiş olduğu cihetle 5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini belirten PM Özdesoy, zanlının aleyhine getirilen suçlamalara karşılık kabul ederim cevabını verdiğini söyledi.

Zanlının tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmadığına vurgu yapan PM Özdesoy, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 75 bin TL değerinde kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin özbayırGazimagusaUyuşturucu
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