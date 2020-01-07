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Tasarrufunda uyuşturucu içeren sigara bulunduran şahıs tutuklandı

Tasarrufunda uyuşturucu içeren sigara bulunduran şahıs tutuklandı

07 Ocak 2020 Salı 16:50
Tasarrufunda uyuşturucu içeren sigara bulunduran şahıs tutuklandı

6.1.2020 tarihinde saat 19.45 raddelerinde, tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerinde Gazimağusa’da sakin Doğan Uğuz’un ikametgâhında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında arama yapıldı. Arama sonucu salon içerisinde bulunan üçlü koltuğun kenarında yerde, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra huzurda bulunan zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 7.1.20 tarihinde uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Raif Safa olgularla ilgili yemin altında bilgi aktardı. Safa şahadetinde alınan bilgi ışığında ve mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi altında 6.1.20 tarihinde zanlının ikametgahında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

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Arama esnasında salon içerisindeki üçlü koltuğun kenarında yerde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulduğunu ve emare olarak zapt ettiğini belirten Safa zanlıyı tutukladığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi aynı gün Sakarya bölgesinde Michael isimli Nijeryalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirttiğini aktardı.

Meselenin yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında uyuşturucu maddeyi veren şahsın aranmakta olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Safa zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğan UğuzUyuşturucu
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