Tasarrufunda uyuşturucu bulunmuştu

Tasarrufunda hint keneviri türü 7 gr 980 mg. Uyuşturucu bulunmuştu

(21-12-2021...MHA) Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri almış olduğu bir bilgi ışığında 15.12.21 tarihinde Gazimağusa’da M.D’nın ikametgahında yaptığı aramada adı edilenin tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr 980 mg ağırlığında madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü bulunarak emare alındıktan sonra adı edilen suçüstü hali gereği tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlı 16.12.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün, 17.12.21 tarihinde ise 5 gün olmak üzere toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.12.21 tarihinde ayni suçlamayla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın, alınan bilgi ışığında 15.12.21 tarihinde zanlının ikametgahında bir arama yapıldığını, ikametgahın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr 980 mg ağırlığında madde, 1 adet uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan öğütücü ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi Beyarmudu kara giriş kapısından 10 gr olarak KKTC’ ye ithal ettiği yönünde beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıya bugün itibarıyla 10 gr üzerinden kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Tanık polis şahadetine devamla, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan KKTC vatandaşı zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)