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Tasarrufunda uyuşturucu bulundu!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gerald Tendaı Musvaburı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:07
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu!
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Kamalı Haber

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Gerald Tendaı Musvaburı’nın “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Sakallı, zanlının Lefkoşa’da 18 Nisan 2021 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde Güzelyurt- Gönyeli kavşağı içerisinde kullanımındaki araç içerisinde şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, üzerinde polisler tarafından arama yapıldığını kaydetti.

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Yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getiren Sakallı, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi 17 Nisan günü aranmakta olan bir şahıstan 200 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Serkan Sakallı, söz konusu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin saklandığı naylon poşetlerin ise PGM Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, zanlının verdiği gönüllü ifadenin de teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, aynı zamanda aranmakta olan bir şahsın söz konusu olduğunu anlattı.

Sakallı, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gerald Tendaı MusvaburıUyuşturucu Tasarrufu
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