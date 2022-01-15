banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özgürlük Mücadelesi Lideri 38. yıldönümünde anıldı
Dr Küçük anıldı
YSK'dan uyarı
YSK'dan uyarı
"Partilisini kesen kabine dışı kalır!.."
"Partilisini kesen kabine dışı kalır!.."
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
banner404
Flaş Haber
YSK'dan uyarı
Kapat

Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Gaziköy anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulan zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 15:57
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Gaziköy anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulan zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve Gaziköy anayolunda durdurulan aracında 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile yolcu koltuğunun üzerinde içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigaranın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ikametgâhında ise yine 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile iki adet içinde hintkeneviri olduğuna inanılan tütünle karışık elle sarılmış sigaranın bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi içmek için 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cavit AlkanUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kart bilgilerini çaldı
Kredi kart bilgilerini çaldı
Polisten haberler
Polisten haberler
70 yaşındaki kadını dolandıranlara 3 gün tutukluluk
70 yaşındaki kadını dolandıranlara 3 gün tutukluluk
‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak
‘Son durak’ operasyonu: Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak
İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı
İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Kapalı Maraş’ta hırsızlık yapan zanlılara 5 gün ek tutukluluk!
Kapalı Maraş’ta hırsızlık yapan zanlılara 5 gün ek tutukluluk!
Ertunç Sayıner 7 gün poliste tutuklu kalacak
Ertunç Sayıner 7 gün poliste tutuklu kalacak
Mohammad Seifi 7 gün poliste tutuklu kalacak
Mohammad Seifi 7 gün poliste tutuklu kalacak
Blessing Agbonselohbor 3 gün daha poliste kalacak
Blessing Agbonselohbor 3 gün daha poliste kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim