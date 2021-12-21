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Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk

21 Aralık 2021 Salı 22:05
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk

(21-12-2021...MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 17.12.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu dairede ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunan A.M.Z.S.A.H suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 18.12.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Cüneyt Arkın, yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi doğrultusunda 17.12.21 tarihinde zanlının kalmakta olduğu apartman dairesine gidildiğini, daire girişinde tespit edilen zanlının alıkonarak üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Akabinde zanlı huzurunda ve dairesinde yapılan aramada banyo odasında naylon poşet içerisinde ayrı ayrı paketlenmiş her biri 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve ayni poşet içerisinde yine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 12 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, emarelerin analiz edilmek ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ancak bu konuda herhangi bir karar temin edilemediğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, zanlıya 7 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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