Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs teminata bağlandı!

Mağusa Haber Ajansı

Geçtiğimiz günden bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 24.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser şahadet vermek üzere PM Hüseyin Özdesoy’u tanık olarak dinletti. Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 19.9.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Gazimağusa Lefkoşa ana yolu üzerinde Mutluyaka kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan araç içerisinde zanlının baygın olarak tespit edildiğini söyledi.

Zanlının kendisine getirildikten sonra üzerinde ve aracında yapılan aramada oturmakta olduğu koltuk içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirten PM Özdesoy, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analiz edilmek üzere Devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini belirten PM Özdesoy, alınan rapor doğrultusunda zanlıya tasarrufunda 272 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundurmaktan yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul ediyorum cevabını verdiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten PM Özdesoy, KKTC vatandaşı olan Dipkarpaz sakini zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunun polise teslimi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Zanlının şartları yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verdi.