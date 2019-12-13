banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek

Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek

13 Aralık 2019 Cuma 18:13
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri almış olduğu bir bilgi ışığında, 10.12.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Ayodeji Simon Daramola’nın dairesinde yaptığı aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare aldıktan sonra adı edilen kişiyi tutuklamıştı.

Tutuklandığı günden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 13.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, 10.12.19 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama sonucu dış cephede bir çanta içerisinde beyaz tuvalet kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare aldığını ve zanlıyı tutukladığını belirten Safa, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 9.12.19 tarihinde ismini bilmediği bir şahıstan 50 TL karşılığı satın aldığına dair beyanı olduğunu söyledi.

banner317
Zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu ile ilgili Devlet kimya laboratuvarından analiz raporunu geldiğini belirten safa, emarenin uyuşturucunun 254 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi. 254 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf eden zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğine değinen Safa zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5.3.2019 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğine değinen Safa bu suç ile ilgili ayrı bir dosya tanzim edileceğini belirtti.

ZANLI 45 GÜN SÜREYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

KKTC’de hiçbir yasal statüsü bulunmayan zanlının kaçma ihtimali olmasına değinen tahkikat memuru zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAyodeji Simon Daramola
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı
Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı
Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı
Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Tecavüz zanlısı 4 gün tutuklu kalacak
Tecavüz zanlısı 4 gün tutuklu kalacak
Kartal tutuksuz yargılanacak
Kartal tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Lastik izleri örtüşüyor
Lastik izleri örtüşüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim