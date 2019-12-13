Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri almış olduğu bir bilgi ışığında, 10.12.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Ayodeji Simon Daramola’nın dairesinde yaptığı aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare aldıktan sonra adı edilen kişiyi tutuklamıştı.

Tutuklandığı günden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 13.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, 10.12.19 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama sonucu dış cephede bir çanta içerisinde beyaz tuvalet kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bularak emare aldığını ve zanlıyı tutukladığını belirten Safa, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 9.12.19 tarihinde ismini bilmediği bir şahıstan 50 TL karşılığı satın aldığına dair beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu ile ilgili Devlet kimya laboratuvarından analiz raporunu geldiğini belirten safa, emarenin uyuşturucunun 254 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi. 254 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf eden zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğine değinen Safa zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5.3.2019 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğine değinen Safa bu suç ile ilgili ayrı bir dosya tanzim edileceğini belirtti.

ZANLI 45 GÜN SÜREYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

KKTC’de hiçbir yasal statüsü bulunmayan zanlının kaçma ihtimali olmasına değinen tahkikat memuru zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)