Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kadının erkek arkadaşı aranıyor

20.5.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından İ. A. K. (K-39)’ın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 40 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap ve uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bazı materyaller bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 21.05.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis çavuşu Necip Samancı’yı tanık olarak çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi üzerine 20.05.21 tarihinde saat 17.40 raddelerinde zanlıyı kullanımındaki araç içerisinde tespit ederek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Araçta içerisinde yapılan aramada, metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan MDMA türü 3 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan naylon, kağıt parçası, ampul, pipet ve çakmak bulunarak emare alındığını belirten tanık polis ayni gün zanlı huzurunda ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan peçeteye sarılı bir adet pipet ve bir adet küçük tabak bulunarak emare alındıktan sonra zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının erkek arkadaşı H.Ç’nin de mesele ile ilgili bağlantısı olduğu nedeniyle bulunamadığını ve aleyhinde derdest emri temin edilerek arandığını söyleyen tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verdi.(MHA)