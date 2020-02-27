Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı

26.2.20 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversite yurdunun 203 nolu dairesinde kalmakta olan Zimbabve uyruklu Josphine Mbudzi’nin ikametgâhında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında narkotik polisi tarafından arama gerçekleştirildi. Arama sonucu ikametgâhta tespit edilen Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde emare alınmış ve suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmıştır.

Zanlı bugün 27.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 26.2.20 tarihinde saat 13.30 raddelerinde mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikamet ettiği yurdun 203 nolu odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama sonucu yatak odasında yastık kılıfı içerisinde 4 ayrı foil kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Sürdürülen soruşturmada zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen Derman, zanlının bahse konu emare uyuşturucuyu ayni gün 900 TL karşılığı 7 gr olarak bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Ortada olmayan 5 gr uyuşturucunun akıbeti ile ilgili zanlının sorgulandığını belirten Derman, kayıp 5 gr uyuşturucunun kendisi tarafından içildiği konusunda zanlının beyanı olduğunu ancak inandırıcı olmadığına değindi.

Meselenin yeni olduğuna dikkat çeken Derman emarelerin inceleme ve tahlil için Lefkoşa’ ya gönderildiğine değindikten sonra tahkikatın selameti ve kayıp 5 gr uyuşturucunun tespit edilebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)