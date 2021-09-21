Tasarrufunda LSD türü uyuşturucu bulunan öğrenci bugün yine mahkemeye çıkarıldı

(21.09.2021 MHA) 09.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında, tasarrufunda LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçası bulunan İran uyruklu öğrenci Sepehr Tahani Saadi tutuklanmış ve tasarrufundaki kâğıt parçalarına el konulmuştu.

Bugüne değin poliste tahkikat amaçlı olarak tutuklu bulunan zanlı, bugün 21.09.21 tarihinde LSD türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 09.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde tespit edilerek alıkonan zanlının yapılan üst aramasında giymekte olduğu şortun cebinde LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının aynI gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeleri 5-6 hafta önce isim bazında verdiği bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık polis, analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderilen uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 41 adet kâğıt parçasının 30 tanesinde metamfetamin türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğinin belirlendiğini, geriye kalan 11 adet kâğıt parçasının ise herhangi bir uyuşturucu madde ihtiva etmediği yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığını belirten tanık polis, İran uyruklu olup KKTC’ de öğrenci statüsünde eğitim gören ve sabıkası bulunmayan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 17000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki kez polise ispatı-vücutta bulunması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)