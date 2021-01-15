Tasarrufunda hint keneviri ve kokain bulunmuştu

MISIR UYRUKLU ÖĞRENCİ YARGILANMAYI TUTUKSUZ BEKLEYECEK

11.1.21 tarihinde alınan bilgi ışığında kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde ve Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunan Mısır uyruklu öğrenci Ahmed Mohamed El Said Morselhi ayni gün tutuklanmış ve 12.1.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 15.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak polis memuru Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadetinde, 11.1.21 tarihinde alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada plastik kapaklı cam kavanozlar içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde ve kapaklı cam bir kavanoz içerisinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Kavaz, zanlının tutuklandığını belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlıya Devlet Kimya Laboratuvarından alınan rapor doğrultusunda 31 gr 740 ml ağırlığında Hint keneviri tasarrufu ve 620 ml ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının suçlamalara karşılık “ kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğine dikkat çeken PM Kavaz, KKTC’de öğrenci statüsü ile bulunan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 13000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)