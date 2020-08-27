Tasarrufunda GKRY menşeli 310 kilo et bulunan kişi teminata bağlandı

26.8.20 tarihinde saat 06.30 raddelerinde, Beyarmudu köy girişinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kullanımındaki LA 764 plaka nolu araç içerisinde GKRY menşeli olup gümrüğe beyan edilmemiş sağlıksız koşullarda taşınan 310 kilo dana ve kuzu eti bulunduran E.K (E-66) tutuklanarak etlere ve kullanımındaki araca emare olarak el konulmuştu.

Zanlı bugün 27.8.20 tarihinde gümrüğe beyan edilmemiş mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına savcı Hasan Boşnak’ın bulunduğu teminat duruşmasında PM Ozan Kuşak tanık olarak dinlendi. PM Kuşak yemin altında verdiği şahadette 26.8.20 tarihinde Beyarmudu köy girişinde zanlının, kullanımındaki LA 764 plakalı araç ile seyir halinde iken durdurulup kontrol edildiğini belirtti. Yapılan aramada araç içerisinde dondurulmuş poşetler içerisinde GKRY menşeli olup gümrüğe beyan edilmeyen ve sağlıksız koşullarda taşınan 250 kilo kemiksiz dana eti ve 60 kilo kemiksiz kuzu etinin bulunarak LA 764 plakalı araç ile birlikte emare alındığını belirten PM Kuşak, zanlının tutuklandığını söyledi.

Aynı gün veteriner dairesinden bir hekimin etleri incelediğini, GKRY menşeli olup sağlıksız koşullarda taşındığı yönünde bir rapor vermesi üzerine Dörtyol çöplüğünde çukur kazılıp gömülmek suretiyle imha edildiklerine dikkat çeken PM Kuşak, zanlının ifade vermemekle birlikte, bahse konu etleri Dörtyol köyünde bulunan çöplüğe atması için İngiliz üsler bölgesinde bulunan patronu tarafından kendisine verildiği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının tasarrufunda bulunan 310 kilo kemiksiz etin piyasa değerinin 23.550 TL olduğu, gümrüğe beyan etmeden tasarrufunda bulundurmasından dolayı kendisine ilgili makam tarafından 59000 TL ceza kesildiğini ancak ödemediğine değinen PM Kuşak, İngiliz üstler bölgesinde ikamet eden KKTC ve TC vatandaşlığı bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 75000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)