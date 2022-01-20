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Tasarrufunda eski eser nitelikli testi bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

20 Ocak 2022 Perşembe 14:58
Tasarrufunda eski eser nitelikli testi bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

(20-01-2022…MHA) Gazimağusa’da 19.01.22 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince Y.E.D’in (E-32) ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda eski eser nitelikli Yeniçağ dönemine ait yonca ağızlı bir adet testi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği adı edilen tutuklandı.

Zanlı bugün 20.01.22 tarihinde “izinsiz eski eser tasarrufu ve izinsiz kazı yapma” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Emin Özbilen’i tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 19.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince bir arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada ikametgahın oturma odası içerisinde sürme kapının üst kısmındaki ahşap raf içerisinde, eski eser nitelikli Yeniçağ dönemine ait 7000 TL değerinde yonca ağızlı bir adet testi bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Aralık 21 ay’ı içerisinde Tuzla-Mutluyaka arasında mezarların bulunduğu bölgede yapmış olduğu kazı sonucu testiyi bulduğu ve evine götürdüğü yönünde zanlının beyanda bulunup gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis, ayni gün bahsedilen bölgenin ziyaret edildiğini ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit edildiğini söyledi.

KKTC vatandaşı eşiyle birlikte yaşamakta olan T.C uyruklu zanlının KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu söyleyen tanık, tahkikatın tamamlandığına dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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